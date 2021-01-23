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الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب تتفق على فتح الترشح للمناصب السيادية 26 يناير

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الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب تتفق على فتح الترشح للمناصب السيادية 26 يناير الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب تتفق على فتح الترشح للمناصب السيادية 26 يناير

مصراوي Masrawy

06:42 م السبت 23 يناير 2021

وكالات:
اتفق وفدا المجلس الأعلى ومجلس النواب الليبيين المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم السبت، على آلية لتوزيع المناصب السيادية لحين إجراء الانتخابات نهاية العام وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للحوار أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 يناير، وحتى 2 فبراير.
واتفق الوفدان "على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا".
كما اتفق الوفدان على "تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا".

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