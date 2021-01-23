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الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 ()

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الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 (فيديو) الداخلية تنتج أغنية "25 يناير" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 ()

مصراوي Masrawy

07:03 م السبت 23 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "25 يناير" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا.

وتعيد ملحمة الإسماعيلية، ذكريات البطولة والفداء عن تضحيات الشرطة في عيدها الـ 69.

أيام قليلة وتحل الذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا ومصابا من رجال الشرطة أثناء التصدي المستعمر البريطاني ورفض تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم.

وتخوض أجهزة الأمن خلال الـ 7 سنوات الماضية حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود وأعوانه من قوى الشر في محاولات لهدم الدولة المصرية إلا أن رجال الشرطة تصدوا لكافة المحاولات الخبيثة والتي أسفرت عن الإيقاع بالعديد منهم واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وحرصت المصرية على الاحتفال بشكل خاص هذا العام 2021 بإصدار عملة نقدية فئة جنيه تحمل شعار الشرطة.

وافق مجلس الوزراء على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

وسطرت قوات الشرطة المتواجدة آنذاك بالقسم في ٢٥ يناير ١٩٥٢ ، ملحمة بطولة شهدت بها كل ، واكتسب هذا اليوم خصوصية أكبر بالنسبة لأهل الإسماعيلية، الذين تكاتفوا لمقاومة المحتل، فتقاسم رجال الشرطة ومحافظة الإسماعيلية هذا اليوم ليكون عيدا لهم ولكل المصريين.

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