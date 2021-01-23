★ ★ ★ ★ ★

بحثا خطة تركز على المعالجة الجذرية للظاهرة

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خططًا لعكس سياسات الهجرة لإدارة "ترامب"؛ وفقًا لمكالمة هاتفية نشرها البيت الأبيض، اليوم (السبت).

وأوضح البيت الأبيض في بيان نقلته "رويترز"، أن "بايدن" حدد خطته للحد من الهجرة -في المكالمة- من خلال التركيز على معالجة أسبابها الجذرية.

وأضاف أن الخطة تتضمن جهودًا لزيادة قدرة إعادة التوطين ومسارات الهجرة البديلة المشروعة، وكذلك تحسين المعالجة على الحدود.

وبيّن البيت الأبيض، أن الزعيمين اتفقا على العمل معًا؛ من أجل الحد من الهجرة غير النظامية.