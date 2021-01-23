قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

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تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال

نقلت قناة "الشرق" عن مصدر قضائي لبناني، اليوم (السبت)، أن القضاء السويسري جمّد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المصارف السويسرية، والبالغة قيمتها 400 مليون دولار.

وبينت مصادر مطلعة للقناة أن "النائب العام السويسري لم يطلب استجواب رياض سلامة في لبنان، بل إبلاغه بضرورة الحضور إلى سويسرا لاستجوابه في مضمون ملاحقة قضائية حرّكتها النيابة العامة السويسرية ضدّه بقضية تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من قبل فريق قضائي سويسري داخل السفارة السويسرية في لبنان".

وكان "سلامة" قد ذكر للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، خلال اجتماعه معه في قصر العدل، أنه أسس مع شقيقه "رجا" شركة في سويسرا قبل 20 عاماً، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى 19 عاماً، بدءاً من العام 2002 وحتى تاريخه، وأن مجمل قيمة هذه الحوالات هي 240 مليون دولار.

وطلب المدعي العام السويسري في خطاب إلى نظيره اللبناني مساعدة قضائية، بشأن تحويلات مالية قام بها "سلامة" ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سلامة إلى المصارف السويسرية.