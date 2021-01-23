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استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور

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استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور

مصراوي Masrawy

06:27 م السبت 23 يناير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما في بولاق الدكرور، وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن خلافات زوجية بين الطرفين دفعت الزوج لأن يقوم بذبح زوجته ثم فصل رأسها عن جسدها واصابة ابنته الصغرى التي حاولت الدفاع عن والدتها.

وتابعت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليها بسبب عدم قيام الأول بتوفير احتياجاتهم المادية، وعزوفه عن العمل لفترة طويلة، ويوم الواقعة حدثت مشادة عنيفة بين الزوجين فقام الزوج بذبح زوجته بمطواة ثم نحجر رقبتها بالكامل ليفصلها عن جسدها.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن ربة منزل قتلها زوجها، بسبب خلافات أسرية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها طعنات بسلاح أبيض لها، مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

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