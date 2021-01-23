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رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى " في صدارة اهتمامات

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رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى " في صدارة اهتمامات

مصراوي Masrawy

06:32 م السبت 23 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، إن الزيارات المتتالية للرئيس عبدالفتاح ، لمحافظة بورسعيد، تمثل اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بهذه المدينة الباسلة التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر كلها لما تملكه من مشروعات قومية ضخمة.

وأكد "حسين"، في تصريحات صحفية، على أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيرا بالقرى المصرية وتتصدر اهتمامات القيادة السياسية، وأن خير دليل هو مشروع اليوم الذي كشف عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة في مشروع لتطوير القرى المصرية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن محاور زيارة الرئيس السيسي اليوم شملت عدة جوانب لتطوير حياة المواطن المصري، وبناء الحديثة، فقد كان الحديث ثري بمشروعات تطوير السكك الحديدية، والقري المصرية، بالإضافة إلي المشروعات الجاري العمل بها، موضحا أن افتتاح مشروع المزارع السمكية "الفيروز" سيحقق عائد اقتصادي كبير لصالح الدولة المصرية.

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