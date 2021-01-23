أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط متهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه أسفل كوبري بدمياط

Print
ضبط متهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه أسفل كوبري بدمياط ضبط متهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه أسفل كوبري بدمياط

مصراوي Masrawy

06:26 م السبت 23 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوات الأمن بدمياط، القبض على أحد المتهمين بقتل شاب، وإلقاء جثته أسفل كوبري المطار بمدخل مدينة دمياط الجديدة، اليوم السبت، وجرى احتجازه لحين ضبط المتهم الثاني في الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز كفر البطيخ بدمياط، عن أن الجثمان الذي جرى العثور عليه أسفل كوبري المطار، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بطلق ناري.

تبين أن الجثة لشاب يدعى محمد عادل، في العقد الثالث من العمر، من قرية الإبراهيمية البحرية، وكان في زيارة لأحد أصدقائه في قرية أم الرضا.

وأكدت التحريات أن مجهولين اعتدوا عليه بالضرب، بهدف سرقة الدراجة النارية التي يستقلها، قبل أن يطلقوا عليه عيارا ناريا ويلوذون بالفرار، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الجثمان مشرحة المستشفى المركزي، لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية