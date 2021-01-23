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صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد

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صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد صور..وزير المالية يتفقد المركز اللوجستي لخدمة المستوردين في ميناء بورسعيد

مصراوي Masrawy

05:59 م السبت 23 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المركز اللوجستي لخدمة المستوردين بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه.

واطلع الوزير، خلال تفقده إدارات المركز المختلفة، على سير العمل داخله، ومتوسط إجمالي الشهادات التي يجري استخراجها التي تتراوح ما بين 400 إلى 450 شهادة يوميا، كما ناقش العاملين بالمركز والمتعاملين مع على مدى رضاهم ومدى تحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويعتبر المركز ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، وجرى تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.

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