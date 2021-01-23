موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

موسكو - (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الروسية، سفارة الولايات المتحدة الأميركية في موسكو إلى أن تتعامل مع مشاكلها، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال بيان مقتضب للخارجية الروسية مساء اليوم /السبت/، مخاطبا السفارة الأمريكية، "اهتموا بمشاكلكم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وكانت السفارة الأميركية لدى موسكو نشرت - أمس - مواقع ومواعيد التجمعات في المدن الروسية، التي ستجري فيها الاحتجاجات اليوم، داعية المواطنين الأمريكيين لتجنبها.

وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام - مرارًا وتكرارًا - من المشاركة في الإجراءات غير المصرح بها المخطط لها في موسكو ومدن أخرى، حيث اعتبرتها استفزازات وتهديد للنظام العام، مشددة على أنها سوف تصدي لها على الفور.