أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى

Print
موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى موسكو تطالب واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى

مصراوي Masrawy

06:03 م السبت 23 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):
دعت وزارة الخارجية الروسية، سفارة الولايات المتحدة الأميركية في موسكو إلى أن تتعامل مع مشاكلها، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقال بيان مقتضب للخارجية الروسية مساء اليوم /السبت/، مخاطبا السفارة الأمريكية، "اهتموا بمشاكلكم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وكانت السفارة الأميركية لدى موسكو نشرت - أمس - مواقع ومواعيد التجمعات في المدن الروسية، التي ستجري فيها الاحتجاجات اليوم، داعية المواطنين الأمريكيين لتجنبها.
وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام - مرارًا وتكرارًا - من المشاركة في الإجراءات غير المصرح بها المخطط لها في موسكو ومدن أخرى، حيث اعتبرتها استفزازات وتهديد للنظام العام، مشددة على أنها سوف تصدي لها على الفور.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية