أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف

Print
إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف

مصراوي Masrawy

05:44 م السبت 23 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:
أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة أحمد ناصر أحمد 24 عاما، بكدمات بالجسم، ومحمد ناصر أحمد نجار، 22 عاما مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وربيع أحمد رفعت، 40 عاما مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، محسن أحمد رفعت 51 عامًا مصابا بجروح وكدمات بالجسم، أحمد ربيع رجب 17 عاما مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم.
جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، نمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية