إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة أحمد ناصر أحمد 24 عاما، بكدمات بالجسم، ومحمد ناصر أحمد نجار، 22 عاما مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وربيع أحمد رفعت، 40 عاما مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، محسن أحمد رفعت 51 عامًا مصابا بجروح وكدمات بالجسم، أحمد ربيع رجب 17 عاما مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، نمهيدًا للعرض على النيابة العامة.