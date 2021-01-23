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مجلس الشباب المصري: افتتاح لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

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مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" مجلس الشباب المصري: افتتاح لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مصراوي Masrawy

05:41 م السبت 23 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم السبت، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح ، للمزارع السمكية "الفيروز" شرقي بورسعيد، يُعد نقلة نوعية كبيرة لإثراء إنتاج الثروة السمكية على مستوى ، بالإضافة إلى إسهامها في زيادة الدخل القومي من خلال عمليات التصدير.

وأشاد "سيف"، في تصريحات له عقب افتتاح المزارع السمكية، بما شهدته المنطقة من مشروعات صناعية كالمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 40 مليون متر مربع، والمزارع السمكية، والأنفاق التي تسهل عمليات مرور السيارات والبضائع شرقًا وغربًا.

وأشار مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إلى أن هذه المنطقة كانت مهملة منذ سنوات قليلة إلا أنها أصبحت الآن مصدر جذب استثماري لكافة المستثمرين على مستوى العالم، مؤكدا أن الأرصفة البحرية التي يجري إنشائها الآن بميناء شرق بورسعيد تسهم بشكل كبير في وضع هذا الميناء ضمن أفضل الموانئ العالمية.

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