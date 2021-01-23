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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم السبت، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمزارع السمكية "الفيروز" شرقي بورسعيد، يُعد نقلة نوعية كبيرة لإثراء إنتاج الثروة السمكية على مستوى مصر، بالإضافة إلى إسهامها في زيادة الدخل القومي من خلال عمليات التصدير.

وأشاد "سيف"، في تصريحات له عقب افتتاح المزارع السمكية، بما شهدته المنطقة من مشروعات صناعية كالمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 40 مليون متر مربع، والمزارع السمكية، والأنفاق التي تسهل عمليات مرور السيارات والبضائع شرقًا وغربًا.

وأشار مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إلى أن هذه المنطقة كانت مهملة منذ سنوات قليلة إلا أنها أصبحت الآن مصدر جذب استثماري لكافة المستثمرين على مستوى العالم، مؤكدا أن الأرصفة البحرية التي يجري إنشائها الآن بميناء شرق بورسعيد تسهم بشكل كبير في وضع هذا الميناء ضمن أفضل الموانئ العالمية.