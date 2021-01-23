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إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد

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إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:34 م السبت 23 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شخص، بحروق شديدة، في انفجار أسطوانة بوتاجاز، اليوم السبت، في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب في حادث انفجار أسطوانة غاز لمستشفى الداخلة العام.

تبين إصابة محمود محمد حسين، 45 عامًا، مقيم محافظة الإسماعيلية، بحروق من الدرجة الثانية في الرأس والوجه بأكمله واليدين والساعدين والذراعين والقدمين وحالته العام سيئة، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنطقة شرق العوينات الزراعية.

جرى نقل المصاب لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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