أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

Print
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان
تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

نقلت قناة "الشرق" عن مصدر قضائي لبناني، اليوم (السبت)، أن القضاء السويسري جمّد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المصارف السويسرية، والبالغة قيمتها 400 مليون دولار.

وبينت مصادر مطلعة للقناة أن "النائب العام السويسري لم يطلب استجواب رياض سلامة في لبنان، بل إبلاغه بضرورة الحضور إلى سويسرا لاستجوابه في مضمون ملاحقة قضائية حرّكتها النيابة العامة السويسرية ضدّه بقضية تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من قبل فريق قضائي سويسري داخل السفارة السويسرية في لبنان".

وكان "سلامة" قد ذكر للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، خلال اجتماعه معه في قصر العدل، أنه أسس مع شقيقه "رجا" شركة في سويسرا قبل 20 عاماً، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى 19 عاماً، بدءاً من العام 2002 وحتى تاريخه، وأن مجمل قيمة هذه الحوالات هي 240 مليون دولار.

وطلب المدعي العام السويسري في خطاب إلى نظيره اللبناني مساعدة قضائية، بشأن تحويلات مالية قام بها "سلامة" ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سلامة إلى المصارف السويسرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

شبكة عيون الإخبارية