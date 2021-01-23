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الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا"
ارتفاع الحصيلة الإجمالية لـ160.901

الكويت: 534 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 160.901 حالة؛ فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، بلغ 50 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6.203 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، شفاء 439 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 153.746 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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