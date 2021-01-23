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"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية

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"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية "الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية
إثر نشرها معلومات عن أماكن وتوقيت التظاهرات المتوقعة

اتهمت وزارة الخارجية الروسية السفارة الأمريكية بموسكو، بالتدخل في الشؤون الداخلية الروسية.
وقالت "الخارجية الروسية" إن نشر السفارة الأمريكية، معلومات حول مظاهرات غير مرخص لها في "تدخلاً في الشؤون الداخلية" للبلاد.
ووفقًا لوزارة الخارجية فإن "كل ذلك يتطابق مع التعليمات الاستفزازية لواشنطن لتشجيع الاحتجاجات في البلدان التي فيها حكومات لا تعجبها"، مضيفة أن "أي محاولات لمثل هذه التغطية للتجمعات غير المرخصة بمثابة تدخل فظ في الشؤون الداخلية لبلادنا وسيكون هناك رد فعل مناسب عليها".
واعتبرت الخارجية الروسية أن نشر سفارة الولايات المتحدة للمعلومات حول أماكن وتوقيت الفعاليات المتوقعة "يتخطى حدود الاهتمام بسلامة المواطنين الأمريكيين في روسيا".
وكانت السفارة الأمريكية بموسكو قد نشرت تحذيرًا عبر موقعها الرسمي بمعلومات مفصلة عن مظاهرات متوقعة يوم السبت 23 يناير في روسيا، وطالبت فيه المواطنين الأمريكيين بتجنب الأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها احتجاجات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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