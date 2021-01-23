القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

ذكر نشطاء الحقوق المدنية أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا اليوم السبت خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن رمز المعارضة الروسية أليكسي نافالني .

وأحصت منظمة "أو دبليو دي" معظم الاعتقالات التي تمت بحلول عصر اليوم في العاصمة موسكو حيث تم اعتقال 300 شخص وفي سانت بطرسبرج 162 شخصا.

وشاهد مراسلون من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) رجال شرطة متشحين بالزي الرسمي في ساحة بوشكين بوسط موسكو يقتادون المتظاهرين إلى عربات نقل المساجين .

ومن بين آلاف المتظاهرين في موسكو كان هناك شباب وأفراد من الطبقة المتوسطة. واشتكى النشطاء والصحفيون من تعطيل شبكة الإنترنت. وجرى تداول مقاطع مصورة لقوات الأمن وهي تهاجم المتظاهرين بهراوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.