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الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

05:01 م السبت 23 يناير 2021

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160901، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح السند أن هناك 50 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 439 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 153746 حالة.

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