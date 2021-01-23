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الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا

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الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:58 م السبت 23 يناير 2021

باريس - (د ب أ):

توصي الهيئة العليا للصحة بفرنسا بمضاعفة الفترة الزمنية بين جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 كوسيلة لزيادة الإمدادات وتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص بشكل سريع وسط تجدد انتشار .

وقالت الهيئة العليا للصحة في بيان اليوم السبت إن إعطاء الجرعة الثانية بعد ستة أسابيع من الأولى سوف يسمح لـ700 ألف شخص آخرين بالوقاية خلال الشهر الأول. وقالت الهيئة إن التوصية خاصة باللقاح المصنع من جانب شركة فايزر وبيونتيك وكذلك لقاح موديرنا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت الهيئة إلى أن: "خطر فقدان الفعالية يبدو محدودا"، قائلة إن النظام الذي تنصح به الشركات هو أن تكون الفترة الجرعتين ثلاثة إلى أربعة أسابيع ، ولكن الحماية من الفيروس تبدأ حقا ما بين 12 و14 يوما بعد الجرعة الأولى.

والهدف هو حماية أكبر عدد من الأشخاص الأكثر عرضة للمرض والحيلولة دون أن يصبح نظام الصحة مثقلا، بحسب الهيئة العليا.

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