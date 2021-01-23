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ليبيا : لامؤشرات على أنسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

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ليبيا : لامؤشرات على أنسحاب القوات الأجنبية من ليبيا ليبيا : لامؤشرات على أنسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

مصراوي Masrawy

04:57 م السبت 23 يناير 2021

طرابلس- (بي بي سي):

في ليبيا، على ما يبدو، تجاهلت القوات الأجنبية المهلة المحددة لانسحابها من البلاد، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار. الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بوساطة أممية.

وكان من المقرر أن تغادر تلك القوات بحلول 23 يناير. وتوجد على الأراضي الليبية قوات سورية تدعمها تركيا، وعلى الجانب الآخر إلى الشرق من ليبيا اللواء خليفة حفتر الذي تدعمه .

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بوساطة الأمم المتحدة منذ ثلاثة أشهر، يجب على جميع القوات الأجنبية الانسحاب من الأراضي الليبية. لكن لاتظهر أي مؤشرات على انسحاب بأعداد كبيرة.

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