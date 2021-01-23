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الأردن.. لا بلاغ بوجود أعراض إضافية عن الحد لمتلقيي لقاح كورونا

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الأردن.. لا بلاغ بوجود أعراض إضافية عن الحد لمتلقيي لقاح كورونا الأردن.. لا بلاغ بوجود أعراض إضافية عن الحد لمتلقيي لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:49 م السبت 23 يناير 2021

عمان - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة الأردنية أنها لم تتلق أي بلاغ بوجود أعراض زائدة عن الحد من الحاصلين على لقاح .

وقال مساعد أمين عام الرعاية الصحية بالوزارة الدكتور غازي شركس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت إن الأعراض التي ظهرت خفيفة ومتوقعة لأي تطعيم؛ مثل الألم في موقع الحقن أو تورم واحمرار في موقع الحقن وصداع وأحيانا آلام في المفاصل وحرارة خفيفة.

وأضاف أن هناك 150 فريقا يتابعون الأشخاص الذين تناولوا اللقاح لسؤالهم عن وجود أية أعراض جانبية بعد تلقي اللقاح، وأن عملية التطعيم تسير بشكل سلس وعلى ما يرام.

وأشار إلى أن عدد متلقيي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة تجاوز 30 ألف شخص من الفئات الرئيسة والكوادر الصحية، فيما بلغ عدد المسجلين في المنصة أكثر من 300 ألف شخص، داعيا المواطنين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص من أجل أخذ اللقاح وحجز دور لهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية بدأت في 13 يناير الجاري البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" ولقاح "فايزر -بيونتيك".

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