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بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة

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بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة

مصراوي Masrawy

04:56 م السبت 23 يناير 2021

المنيا – محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم السبت، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير داخل مركز سمالوط.

ورافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، ومحمد سيد رئيس مركز سمالوط، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يُعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها على الصعيد الثقافي والحضاري.

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