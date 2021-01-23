بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة

مصراوي Masrawy
04:56 م السبت 23 يناير 2021
المنيا – محمد النادي:
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم السبت، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير داخل مركز سمالوط.
ورافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، ومحمد سيد رئيس مركز سمالوط، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.
وقال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يُعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.