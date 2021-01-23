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الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من إلى 150 حالة

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الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من إلى 150 حالة

مصراوي Masrawy

04:46 م السبت 23 يناير 2021

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بالسلالة الجديدة من المستجد إلى 150 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - أنه تم عزل جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة بمرافق الرعاية الصحية التي خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحي.

وتم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.

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