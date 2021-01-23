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رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

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رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

مصراوي Masrawy

04:35 م السبت 23 يناير 2021

القاهرة- أش أ:

أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبي بإفتتاح الرئيس عبد الفتاح العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة في كافة الاتجاهات والمجالات التى تحقق الاكتفاء الذاتى وتمكننا من التصدير للخارج.

وقال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في بيان اليوم إن تلك المشروعات تعمل على تلبية احتياجات المصريين فى السوق المحلى وتضبط الميزان التجارى حيث تعمل على تقليل الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى وهذا ما يتطلع إليه نواب الشعب.

وتابع قائلا: إن تلك المشروعات الضخمة التى يفتتحها الرئيس تفتح المجال لفرص عمل جديدة وتوظف طاقات الشعب المصرى فى الإنتاج والتطوير،كما تعد بشائر خير داعمة للمنتجين والمبدعين فى مصرنا الجديدة وفجر أمل ندعو الله من خلاله أن يحفظ بها والمصريين.​

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