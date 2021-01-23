إسكان فاخر ومحطات تحلية مياه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروع تنمية شرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًّا؛ حيث يهدف إلى جذب استثمارات محلية وعالمية لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي؛ من خلال إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية والتكنولوجيا.

وأشار الفار إلى أنه لتلبية احتياجات المستثمرين تمت إقامة بنية تحتية لخدمة المنطقة من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات.

وأعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة شرق بورسعيد تبلغ 25 مليار جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع حتى الآن بمجمل المشروعات الداخلية تبلغ 42%، وعلى مساحة 270 مليون متر مربع.

وأضاف الفار أن مشروع تنمية محور قناة السويس أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها، يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه جرت إقامة بنية تحتية من شبكات كهرباء ومياه وغاز طبيعي واتصالات للمشروع، لافتًا إلى أنه لتأمين وصول خط السكة الحديد لمنطقة شرق بورسعيد وارتباطها مع الشبكة القومية لسكك حديد مصر، جار الآن رفع كفاءة كوبري سكة حديد الفردان بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ونسبة التنفيذ 60%، ومخطط له الانتهاء في العام الحالي؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ في محطة صرف بحر البقر تقدر بـ65%، وسيتم الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

وتابع الفار: ولكي يتم تأمين المياه والتأكد من صلاحية بحيرة المنزلة سننتهي من المصرف الرئيسي المغذي لبحيرة المنزلة بمياه الصرف الصحي، وسيتم تحويل المياه القادمة منه بالكامل باتجاه سيناء، كي يتم الدخول على بحيرة معالجة الصرف الصحي ببحر البقر، والتي تعمل بطاقة 5.6 مليون متر مكعب باليوم بتكلفة 18 مليار جنيه، ونسبة التنفيذ اليوم 65%، ومخطط الانتهاء في 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة أنشأت بنية أساسية لـ86 ألف فدان، ومتبقي 100 ألف، وجارٍ البدء للعمل بها ليكون إجمالي المسطح 186 ألف فدان، وببداية شهر يوليو ستكون جاهزة لاستقبال المياه، مشيرًا إلى أنه كان من المخطط عمل قرى لخدمة الفلاحين بهذه المنطقة، موضحًا أنه سيكون بها مدارس ووحدات صحية وإسكان اجتماعي وكل الأنشطة التي يحتاج إليها المواطن الذي سيقيم بالمنطقة لزراعتها.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن شركات وطنية هي التي تعمل بكل تلك المشروعات، رغم صعوبة حجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ فأدى ذلك إلى تقليل الشركات؛ ولكن بتصديق من الرئيس بإعطاء دفعات مقدمة للشركات لكي تستطيع الشركة العمل بالمشروعات، وسيكون متبقياً العمالة في هذه الحالة.

واستكمل الفار: "خلال الفترة الماضية من العمل بالعاصمة الإدارية كان عندنا صنايعية عددهم قليل، وكان كل الناس بتعمل مساعدين؛ ولكن النهارده المساعدين في خلال السنتين الماضيين تحولوا إلى عمالة فنية ماهرة من كثرة الأعمال، واستحملنا أخطاء في التنفيذ؛ ولكن مع الاستمرارية والصبر الناس وصلت إلى حرفية عالية جدًّا، والشعب المصري ذاخر بالكفاءات والعمال".

وكشف رئيس الهيئة الهندسية عن مخطط لإنشاء مدينة "سلام مصر"، بشرق مدينة بورسعيد، على مساحة 23 ألف فدان، بعدد 200 ألف وحدة سكنية، وتستوعب مليون ساكن، لافتًا إلى أن المشروع يضم إسكانًا فندقيًّا فاخرًا، ومحطات لتحلية المياه، ومحاور طرق مركزية.

وأشار الفار إلى أن المدينة تضم إسكانًا متوسطًا وغير متوسط وإسكانًا اجتماعيًّا، بالإضافة إلى أرض مخصصة للجامعات، وسيتم الانتهاء منها في شهر أبريل الجاري.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها؛ حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال.