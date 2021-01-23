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مصراوي Masrawy

بورسعيد- أ ش أ:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرنس مجمع الإنتاج الحيواني رقم 5 بالنوبارية.

حضر الافتتاح طبيب بيطري محمد علي عبدالفتاح مدير المجمع والملازم أول خالد عبدالمجيد عوض المشرف على المشروع.

كما افتتح الرئيس السيسي، مجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 بالفيوم، بحضور الطبيب إسلام حمدي نصر مدير المجمع، والرائد محمد فتح التهامي المشرف على المشروع.. وافتتح أيضا مجمع إنتاج الألبان رقم واحد بالنوبارية..ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر، ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت بالعين السخنة.​