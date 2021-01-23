تداول 26 سفينة وتفريغ 16 ألف طن قمح بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، اليوم السبت، وشملت حركة الصادر 1570 طن أسمنت، و800 طن داي أمونيوم و5700 طن يوريا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الوارد تضمنت 38615 طن ذرة، و2018 طن ألواح صاج و7800 طن خردة، و9500 طن فول صويا و1793 طن أبلاكاش و16356 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 95779 طنا، بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 78292 طنا.