أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

Print
برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

مصراوي Masrawy

04:21 م السبت 23 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن مشروع مزارع الفيروز للاستزراع السمكي التي افتتحها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك للمصريين.

وأكد "اللمعي"، في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية يضع محدودي الدخل في مقدمة اهتماماته، وأن المشروعات التي يجرى افتتاحها تهدف في المقام الأول إلى توفير الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى، وهو ما سيتحقق بافتتاح مزارع "الفيروز" التي سينتج عنها خفض الأسماك، وجعلها متاحة طوال العام لجميع فئات المجتمع، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحرص القيادة السياسية على تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، والأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد، والأنفاق التي تسهل عمليات نقل البضائع، مما يوفر آلاف فرص لكل شباب محافظات مدن القناة وسيناء عامة وشباب بورسعيد بشكل خاص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية