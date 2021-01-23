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محافظ القليوبية يلتقي نواب البرلمان

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مصراوي Masrawy

04:20 م السبت 23 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
جاء اللقاء بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصري وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحي الأمة وشريك أساسي مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدًا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين جرى اختيارهم لتمثيل أهالي القليوبية.

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