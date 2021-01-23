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ما أبرز ملامح عمل لجنة "خطة النواب" خلال الفترة المقبلة؟.. برلماني يُجيب

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ما أبرز ملامح عمل لجنة "خطة النواب" خلال الفترة المقبلة؟.. برلماني يُجيب ما أبرز ملامح عمل لجنة "خطة النواب" خلال الفترة المقبلة؟.. برلماني يُجيب

مصراوي Masrawy

04:15 م السبت 23 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أجندة اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة ستركز على دراسة البيانات الحكومية المحالة إليها من هيئة المجلس، ومناقشة مشروعات القوانين التي ستقدمها إلى البرلمان.

وأكد محسب أن اللجنة ستتبنى مشروعات القوانين التي تخدم المواطن البسيط وتحقق له طموحاته؛ حتى يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف النائب، في بيان له اليوم السبت، أنه سيتم عقد اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملامح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، وأيضًا معرفة رؤية الحكومة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، ودراسة سياسة خفض الدين العام للعمل على الحد من الاقتراض، ودراسة سبل جديدة لزيادة موارد الدولة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه من المقرر متابعة ما ورد بتقرير اللجنة عن الحساب الختامي السنة المالية 2018/2019، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 من توصيات، ومتابعة التقارير ربع السنوية المقدمة من الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2020/2021.

وتابع محسب بأن اللجنة تهدف من خلال الموضوعات التي تحال إليها إلى ترجمة خطتها ومناقشة عدة موضوعات كمبادرات عن أعضائها؛ مثل مناقشة ملف المنظومة الضريبية والاستمرار في تطوير واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفعالية الإدارة الضريبية، بجانب دراسة الجوانب المالية والاقتصادية لمشكلة البطالة ورؤية اللجنة لمعالجتها في إطار السياسات المالية والاقتصادية.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة يترأسها قامة اقتصادية وطنية متمثلة في الدكتور فخري الفقي، وتضم في مكتبها نائبَين لهما خبرة في هذا الصدد؛ هما ياسر عمر ومصطفى سالم، بالإضافة إلى عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، مقدمًا التهنئة إلى هيئة مكتب اللجنة، وداعيًا لهم بالتوفيق والسداد في مهمتهم خلال الفترة المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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