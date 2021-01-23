"تعليم عسير" وفرع النقل بالمنطقة تبحثان تعزيز التعاون والشراكة

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بما يسهم في تحقيق الأهداف وتكامل الأدوار

بحث مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير، المهندس عبدالله الغامدي، اليوم، مع مدير عام التعليم سعد الجوني، وفريق العمل في الإدارة، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الرؤى والخبرات، وبما يسهم في تحقيق الأهداف وتكامل الأدوار.

جاء ذلك، بتوجيه من أمير عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وقال "الجوني": تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لتطوير برامج النقل المدرسي، للرقي بهذه الخدمة، ووضع آلية تعاون مشتركة والعمل على متابعة الطرق المؤدية إلى المدارس وتسمية منسقين في الجهتين لتولي أعمال التواصل وضبطها.