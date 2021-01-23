أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موارد الرياض" تضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات

Print
فرق التفتيش التابعة للفرع نفذت ما يزيد عن  1400 زيارة ميدانية

تمكّنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من ضبط عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى أحد التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات، وتم التعامل معها بإيقاف المعرفات من هيئة النقل العام.

وضبط المفتشون بعض العمالة المنزلية "سائق خاص وعامل تربية مواشي" يعملان في أحد المصانع بالإضافة إلى ضبط عمالة أخرى تعمل على غير الكفالة.

جاء ذلك خلال الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون، الأسبوع الحالي، على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض وأسفرت عن إجراء ما يزيد عن 1400 زيارة ميدانية وضبط 125 مخالفة وإنذارًا في جميع الأنشطة المستهدفة منها "قطاع تأجير السيارات ونقل البضائع وتوجيه مركبات الأجرة والشاحنات الأجنبية والمجمعات التجارية".

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

شبكة عيون الإخبارية