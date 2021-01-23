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بريطانيا تبحث تشديد القيود على السفر للحد من انتشار "كورونا"

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بريطانيا تبحث تشديد القيود على السفر للحد من انتشار "كورونا" بريطانيا تبحث تشديد القيود على السفر للحد من انتشار "كورونا"
إلزام القادمين إليها بحجر صحي على نفقتهم

بريطانيا تبحث تشديد القيود على السفر للحد من انتشار

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم (السبت)، أن البريطانية ستبحث الاثنين المقبل، المزيد من تشديد القيود على السفر؛ للحد من انتشار .

وبيّنت "بي بي سي"، أن الحكومة تدرس إلزام المسافرين بقضاء فترة حجر صحي مدتها 10 أيام في فندق سيتعين عليهم دفع ثمنها، كطريقة لفرض قواعد الحجر الصحي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وستكون القواعد الحدودية الأكثر صرامة بمثابة ضربة جديدة لقطاعي الطيران والسفر، اللذين يتعرضان بالفعل لضغوط مالية كبيرة منذ ما يقرب من عام من قيود "كوفيد-19" والحد الأدنى من الإيرادات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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