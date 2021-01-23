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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بالذكرى 69 لعيد الشرطة والـ 10 لثورة 25 يناير

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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بالذكرى 69 لعيد الشرطة والـ 10 لثورة 25 يناير محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بالذكرى 69 لعيد الشرطة والـ 10 لثورة 25 يناير

مصراوي Masrawy

04:13 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، أعرب فيها عن أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ وأن سطور هذه الذكرى سطرها رجال الشرطة بالتضحية والفداء دفاعا عن شرف الوطن وإعلاء القيمة التي سكنت داخل نفوسهم وضمائرهم.

وقال المحافظ، إن الحرب التي يخوضها رجال الشرطة بالتعاون مع أقرانهم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب ستظل محل تقدير واعتزاز من أبناء الشعب المصري وإن هذه الأمانة حملها هؤلاء الرجال بصدق مدركون قيمة الانتماء للوطن.

كما أعرب محافظ القاهرة عن أن ذكرى ثورة 25 يناير رسمت خريطة مصر الحديثة لبناء مستقبل زاهر ومتطور تحت قيادة حكيمة وستظل هذه الذكرى في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن.

وأرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعرب فيها عن أصدق آيات التحية والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني محافظة القاهرة لحماة الجبهة الداخلية ولرجال الشرطة الذين يقدمون أسمى معاني التضحية والبطولة والفداء دفاعا عن الوطن والحفاظ عن الأمن والاستقرار الداخلي.

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