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انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من الترعة الإبراهيمية بأسيوط

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انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من الترعة الإبراهيمية بأسيوط انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من الترعة الإبراهيمية بأسيوط

مصراوي Masrawy

04:10 م السبت 23 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

عثرت الأجهزة الأمنية بأسيوط، اليوم السبت، على جثة سيدة مجهولة الهوية كانت طافية على فوق سطح مياه الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، وجاري فحص كاميرات المراقبة لتحديد أسباب الحادث.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود جثة بالترعة الإبراهيمية.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة مجهولة الهوية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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