العربية: الاتفاق على توزيع المناصب السيادية في ليبيا خلال محادثات بوزنيقة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت فضائية العربية، بأن الأطراف الليبية المشاركة في محادثات بوزنيقة في المغرب، توصلت إلى توافق حول توزيع المناصب السيادية في ليبيا.

فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأطراف الليبية المشاركة في محادثات بوزنيقة بالمغرب توافقت على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا.

وتعد هذه الجولة خامس جولة من المفاوضات الليبية التي تعقد في المغرب في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات".

ووقعت الأطراف الليبية في أكتوبر الماضي، بجنيف، اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، يشمل كافة التراب الليبي، وهي مبادرة مثلت منعطفا هاما باتجاه إرساء السلام والاستقرار بليبيا.