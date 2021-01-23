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لبنانيون يحتجون على تمديد الإقفال العام في البلاد

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لبنانيون يحتجون على تمديد الإقفال العام في البلاد لبنانيون يحتجون على تمديد الإقفال العام في البلاد

مصراوي Masrawy

04:03 م السبت 23 يناير 2021

بيروت- (د ب أ):

شهد لبنان تظاهريتين في شمال وجنوب البلاد، السبت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية ورفضا لتمديد فترة الإقفال العام في إطار مواجهة انتشار .

وقام عدد من المحتجين في مدينة طرابلس بشمال البلاد بقطع عدد من الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد فترة التعبئة إلى 8 فبراير المقبل.

وتجمع عدد من المحتجين في مدينة صيدا جنوب البلاد في ساحة تقاطع إيليا بالمدينة.

وطالب المحتجون بعودتهم للعمل لتأمين قوت يومهم، أو تأمين مساعدات لهم ليتمكنوا من تأمين حاجيتهم اليومية.

وأعلن المحتجون أن غالبية اللبنانيين يعيشون بمداخيل يومية مع إنعدام أي مساعدات إغاثية أو مالية من قبل الدولة.

وأُغلقت البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا، ومدد الإغلاق العام حتى 8 فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً غير مسبوق، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

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