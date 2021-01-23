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بديلًا للملصق.. مقترح بإضافة لوحة مركبة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

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بديلًا للملصق.. مقترح بإضافة لوحة مركبة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بديلًا للملصق.. مقترح بإضافة لوحة مركبة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة
للحد من التلاعب ولتمييز المركبات الخاصة بهم

بديلًا للملصق.. مقترح بإضافة لوحة مركبة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

قدَّم أشخاص ونشطاء من ذوي الإعاقة الحركية من جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، مقترحًا للإدارة العامة للمرور، وهو وضع شعار (الأشخاص ذوي الإعاقة) بعد أن أعلن المرور السعودي أنه تمت الموافقة على إصدار لوحة مركبات بشعار مميز بقيمة 800 ريال، تُدفع مرة واحدة عند الإصدار.

وقال أشخاص من ذوي الإعاقة لـ"سبق": "وضع شعار (الأشخاص ذوي الإعاقة) في لوحة المركبة، سَيَحُد كثيرًا من التلاعب بالملصقات التي تدلّ على أن السيارة بها شخص من ذوي الإعاقة؛ خاصة أن هذا الملصق يصدر من عدة جهات؛ فلماذا لا يكون مصدره الوحيد المرور، ويكون في لوحة مركبة الشخص المعاق، كهوية رسمية له، وتصرف له بشكل مجاني؟".

وأضاف: "عند بيع المركبة يتم استبدال اللوحة أو نقلها لمركبة أخرى يكون صاحبها شخصًا من ذوي الإعاقة".

وقال آخرون: "يكون إصدار لوحة مركبة شخص من ذوي الإعاقة بشكل مجاني، وفق أوراق ومعاملة رسمية تُقَدّم للمرور لإثبات أن هذه المركبة تخص شخصًا معاقًا؛ وبهذا يسهل حتى على رجل المرور معرفة أن هذه المركبة تخص شخصًا من ذوي الإعاقة، سواء في مواقف أشخاص ذوي الإعاقة أو غيرها".

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، الشكل الذي ستبدو عليه لوحة السيارة التي تحمل شعارًا مميزًا.

ونشرت الإدارة صورة تصميم اللوحة التي ستتضمن الشعار في الوسط بين حروف وأرقام اللوحة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات باسم "لوحة بشعار مميز بقيمة 800 ريال؛ تحصل لمرة واحدة عند الإصدار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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