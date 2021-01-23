أدلى بمعلومات كاذبة ومضللة.. برلماني يطالب وزير الإعلام بتقديم استقالته ورد هذه الأموال

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى الهيئة الوطنية للصحافة، على ردها الواضح والحاسم على ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أمام مجلس النواب، وتكذيبها بعض البيانات والمعلومات التي وصفتها بأنها غير دقيقة؛ والمتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة، حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام، والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.

وطالب زين الدين، في بيان له اليوم السبت، بمحاسبة وزير الدولة للإعلام؛ لتضليله أعضاء مجلس النواب بالإدلاء بمعلومات كاذبة وعلى غير الحقيقة أمام البرلمان، خصوصًا عندما ذكر وزير الدولة للإعلام، في بيانه، أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد؛ لترد الهيئة الوطنية للصحافة بأنه رقم غير صحيح وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه، مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة، وتأكيدها أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية دفتريًّا طبقًا لآخر إحصاء في أغسطس 2020 بلغت 6.8 مليار جنيه "أصل الدين"، إضافة إلى الفوائد؛ ليصبح إجمالي المديونية مبلغ 13،9 مليار جنيه.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وزيرَ الدولة للإعلام بتقديم استقالته ورد جميع الأموال والمبالغ والمكافآت والحوافز التي حصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي؛ لأنه حصل عليها بالمخالفة للقانون، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الهيئة الوطنية للصحافة بأن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد؛ حرصًا منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها وإدراكًا منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة، ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب النائب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بصفة خاصة، بالتدخل السريع والعاجل لإسقاط جميع المديونيات والفوائد على الصحف القومية وإصلاح هياكلها المالية والإدارية؛ حتى تؤدي دورها الوطني والتنويري في خدمة القضايا الوطنية، مؤكدًا أن وزير الدولة للإعلام ومن خلال البيانات الكاذبة والمضللة التي ألقاها أمام البرلمان أكد أنه لا يعرف الحقائق داخل الصحف القومية، وأنه لم يكلف نفسه الاتصال بالهيئة الوطنية للصحافة؛ لمعرفة المعلومات والبيانات الحقيقية عن الصحافة القومية.