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طرح استثنائي.. " للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

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طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية طرح استثنائي.. " للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

مصراوي Masrawy

03:52 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة " للطيران"، في بيان لها اليوم السبت، طرحها تخفيضًا استثنائيًّا بنسبة 50% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بين القاهرة وعدد من النقاط بقارة أوروبا؛ حرصًا من الشركة الوطنية على توفير أفضل عروض السفر لركابها .

وطرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها بين القاهرة وباريس للسفر في الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير الجاري، وبين القاهرة وأمستردام للسفر أيام 24 و27 و29 يناير، وبين القاهرة ولندن في الفترة من 27 حتى 29 يناير، وبين القاهرة وفرانكفورت يوم 28 يناير الجاري فقط.

وقالت الشركة، في بيانها، إن التخفيضات بين مصر والمملكة العربية (الرياض- الدمام- جدة- المدينة- القصيم)، ما زالت مستمرة بنسبة 35% على درجة رجال الأعمال، و25% على الدرجة السياحية؛ من خلال شراء التذاكر حتى 31 يناير الجاري، والسفر حتى 15 مارس المقبل، والعودة قبل 31 مارس المقبل .

وأضافت الشركة أنه يمكن للركاب الاستفادة بالعروض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com ، أو الاتصال بـ1717، أو زيارة مكاتب "مصر للطيران" أو من خلال وكلاء السياحة والسفر.

وطالبت الشركة الركاب بضرورة اتباع الضوابط الصحية اللازمة؛ سواء في المطارات أو على الطائرات، وكذلك مراجع متطلبات السفر عبر موقعها الإلكتروني: www.egyptair.com.

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