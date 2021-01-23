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برودة شديدة والشبورة تعود.. الأرصاد تعلن خريطة طقس الـ72 ساعة

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برودة شديدة والشبورة تعود.. الأرصاد تعلن خريطة طقس الـ72 ساعة برودة شديدة والشبورة تعود.. الأرصاد تعلن خريطة طقس الـ72 ساعة

مصراوي Masrawy

03:51 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الـ3 أيام المقبلة يشهد صفاء في الأحوال الجوية حيث يسود طقس مستقر ومعتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية نهارا، لكن يكون الطقس شديد البرودة إلى بارد خلال فترات الليل حيث تقل درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضاف الخبراء، أن الظاهرة المؤثرة في طقس الفترة المقبلة، هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ولا تكون كثيفة أو تصل لحد الضباب مثل الفترات السابقة بسبب نشاط الرياح.

وتابع الخبراء: تسجل درجات الحرارة على القاهرة 20 - 9، السواحل الشمالية 19- 10، جنوب سيناء 23- 14، شمال الصعيد 20- 8، جنوب الصعيد 26 - 9.

وأوضح الخبراء أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال الأيام المقبلة، حيث تتأثر البلاد بمرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.​

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