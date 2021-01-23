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"بعمل دولة جديدة".. : قطار سريع من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات

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"بعمل دولة جديدة".. السيسي: قطار سريع من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات "بعمل دولة جديدة".. : قطار سريع من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات

مصراوي Masrawy

03:50 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح ، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، إن التطوير علم ودراسة وأهداف.

وأضاف السيسي: القطار السريع المتوقع إنشاؤه من مدينة 6 أكتوبر حتى محافظة أسوان (850 كيلومتر)، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين.

وتابع السيسي: "أنا بعمل ده علشان أهلي في .. بعمل دولة جديدة.. نسبة كبيرة من الأهالي على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات في القطار.. القطر الجديد هياخد من أكتوبر لأسوان 4 ساعات".

واستطرد السيسي: "هناك لجنة عليا في مجلس الوزراء تراجع كل الإجراءات المالية للمشروعات وتناقش كل قرض بناخده".

وتابع الرئيس: "مفيش حاجة بتتعمل وخلاص.. فيه برلمان بيراقبنا ويشوف احنا بنعمل إيه.. يعني مانقدرش نتجاوز".

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

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