وزير الأوقاف يتفقد فعاليات التدريب بأكاديمية تأهيل الأئمة والواعظات

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق السبت، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

وأكد وزير الأوقاف، على استمرار روح الإنجاز في جميع الملفات وأهمها استيداء جميع حقوق الهيئة، وسرعة الإنجاز في جميع الملفات

، وتحديث نظم الإدارة وميكنتها بالكامل.

من جانب آخر تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فعاليات برامج التدريب بالأكاديمية، حيث تعقد ثلاث دورات تدريبية بالأكاديمية, إحداها في الحصول على رخصة الحاسب الآلي (ICDL) والأخرى في السوشيال ميديا والتسوق الرقمي، والثالثة في شئون الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، ووجه كلمة للمتدربين حول أهمية مواصلة الجهد في تحقيق الإنجازات بجميع مفاصل العمل بالهيئة.

من جانبه، صرح المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بأن هيئة الأوقاف تستهل العام الجديد بتحقيق الرقم القياسي في التحصيل خلال هذا الشهر يناير 2021م، ليكون الشهر الثامن على التوالي في تحقيق الأرقام القياسية لهيئة الأوقاف المصرية.