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وزير الأوقاف يشيد بتضحيات رجال الشرطة ويرسل تحية تقدير للشهداء

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وزير الأوقاف يشيد بتضحيات رجال الشرطة ويرسل تحية تقدير للشهداء وزير الأوقاف يشيد بتضحيات رجال الشرطة ويرسل تحية تقدير للشهداء

مصراوي Masrawy

03:46 م السبت 23 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعيد الشرطة، مشيدًا بتضحيات رجالها ومقدرًا تضحيات رجال الجيش والشرطة والتعاون بينهم في حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأرسل وزير الأوقاف تحية تقدير وإجلال لكل شهداء الواجب الوطني من أبناء الشرطة والقوات المسلحة وكل وطني غيور على وطنه، وكل ساهر على أمن وحماية هذا الوطن .

وشدد جمعة في بيان له، السبت، على ضرورة الوقوف صفا واحدًا خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا للحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات ومواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.

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