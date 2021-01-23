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ترقية 11 ألفًا و800 معلم وأخصائي بسوهاج

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ترقية 11 ألفًا و800 معلم وأخصائي بسوهاج ترقية 11 ألفًا و800 معلم وأخصائي بسوهاج

مصراوي Masrawy

03:56 م السبت 23 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، قرارًا برقم 60 لسنة 2021، بترقية 11 ألفًا و828 معلما وأخصائيا، وذلك طبقًا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوضح محافظ سوهاج أنه سيسري ترقية المعلمين للوظيفة الأعلى اعتبارًا من 1 يناير 2020، كما شمل القرار منح المعلمين والإخصائيين الذين جرت ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار .

كما أصدر "الفقي" قرارًا برقم 62 لسنة 2021 بنقل 65 من شاغلي المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

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