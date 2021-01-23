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مصراوي Masrawy

موسكو- أ ش أ:

أفاد المكتب الإعلامي للإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية، السبت، بتجمع حوالي 4 آلاف شخص في ساحة بوشكين بوسط العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مصرح بها.

وجاء في بيان الإدارة الروسية -بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "تجمع حوالي أربعة آلاف شخص في ساحة بوشكين في موسكو لحضور حدث غير مصرح به".

ونشر أنصار المدون والمعارض الروسي ألكسي نافالني، في وقت سابق عبر شبكة الإنترنت، دعوات لاتخاذ إجراءات غير منسقة لدعمه يوم 23 يناير الجاري.

وأوضحت السلطات الروسية أنها قامت سابقًا برفض تنظيم فعاليات جماهيرية بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات مواجهتها.