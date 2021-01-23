السلطة الفلسطينية تبحث إمكانية العودة للشرعية الدولية

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مصراوي Masrawy

رام الله- (بي بي سي):

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الجديد تور وينسلاند، في مكالمة هاتفية، تحريك مسار سياسي مستنداً إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد اشتية انفتاح القيادة الفلسطينية على أي عملية سياسية برعاية الرباعية الدولية وبمشاركة مختلف القوى في إطار دولي متعدد.

وأطلع اشتية المبعوث الأممي على المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، داعيا الأمم المتحدة لبذل كل جهد ممكن لتسهيل إجرائها ومطالبة اسرائيل بتمكين المقدسيين من المشاركة فيها بالترشح والتصويت.

وناقش الجانبان ترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المتوقععقده الشهر المقبل، كما بحثا آلية وصول وتوزيع لقاح فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية للحد من تفشي الوباء.