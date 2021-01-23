ألكسي نافالني: اعتقال زوجته في مظاهرات موسكو

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موسكو- (بي بي سي):

ألكسي نافالني: قالت يوليا نافالني زوجة المعارض الرمسي نافالني أن السلطات الروسية قد ألقت القبض عليها خلال مشاركتها في مسيرة في العاصمة موسكو.

وكانت يوليا التي أعلنت هذا الخبر على حسابها في موقع إنستجرام تشاكر في مسيرة السبت تطالب بالإفراج عن زوجها. ونشرت يوليا صورة لها وهي في في عربة الشرطة بعد احتجازها.

يقدر مراسلو رويترز أن ما لا يقل عن 40 ألف شخص اجتمعوا في وسط موسكو للتجمع لدعم المعارض ألكسي نافالني الذي ألقي القبض عليه عند وصوله روسيا.