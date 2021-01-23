أخبار عاجلة

فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء -
هدم مخالفات وإزالة إشغالات.. حملات مكثفة بأحياء الجيزة لتحقيق الانضباط -
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

13 ألف بلاغ تصادم ودهس وانقلاب بمكة خلال 2020

Print
الحالات الوبائية والمعدية سجلّت ما يزيد عن 11,500 بلاغ

13 ألف بلاغ حوادث تصادم ودهس وانقلاب بمكة خلال 2020

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال 2020، بلاغات بوقوع عدد من الحوادث المرورية سجلت أرقاماً مرتفعة بواقع 13,978 حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

واستقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال عام 2020م (107,314) بلاغاً تم تمريرها إلى المراكز الاسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات (40,343) بلاغًا في حين كانت حالة تسمم بالامتصاص ثلاث حالات وهي أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث المرورية أرقاماً مرتفعة (139,78)حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وذكر أن الحالات الوبائية والمعدية سجلت رقمًا عاليًا في إحصائية ،2020 وذلك بسبب "كوفيد 19"، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع (11,532) حالة تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "اسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش"

نشرة الحوادث.. إخلاء سبيل "مودة وحنين" وضبط "الطبيب المتهم بالتحرش"

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يفتعلون حوادث مرورية للاستيلاء على المركبات بعد مغافلة قائديها

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي يفتعلون حوادث مرورية للاستيلاء على المركبات بعد مغافلة قائديها

"مدرس متهم بالتحرش بفتاة في الفيوم وأسباب إعدام المتهمين بقضية داعش".. نشرة الحوادث

"مدرس متهم بالتحرش بفتاة في الفيوم وأسباب إعدام المتهمين بقضية داعش".. نشرة الحوادث

13 ألف بلاغ حوادث تصادم ودهس وانقلاب بمكة خلال 2020

13 ألف بلاغ حوادث تصادم ودهس وانقلاب بمكة خلال 2020

شبكة عيون الإخبارية