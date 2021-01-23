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وفاة مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينج متأثرا بإصابته بكورونا

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وفاة مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينج متأثرا بإصابته بكورونا وفاة مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينج متأثرا بإصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

03:25 م السبت 23 يناير 2021

وكالات:

توفى مقدم البرامج الأمريكي الشهير، لاري كينج، عن عمر يناهز 87 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الحساب الرسمي، لمقدم البرامج الحوارية الأشهر في الولايات المتحدة، على "تويتر"، أن كينج توفى اليوم، في مستشفى بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونُقل كينج إلى المستشفى منذ أسابيع مضت بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر قريبة من عائلته إنه دخل إلى المركز الطبي "كيدارس- سيناي" في لوس أنجلوس وتم حجزه لمدة قد تصل لأكثر من أسبوع.

ووفقا للمصدر ذاته فقد منعت بروتوكولات المستشفى أفراد أسرة كينج البالغ من العمر 87 عامًا، من زيارته.

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