أخبار عاجلة

فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء -
هدم مخالفات وإزالة إشغالات.. حملات مكثفة بأحياء الجيزة لتحقيق الانضباط -
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

دار الإفتاء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها 69 بفيديو رسوم متحركة

Print
دار الإفتاء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها 69 بفيديو رسوم متحركة دار الإفتاء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها 69 بفيديو رسوم متحركة

مصراوي Masrawy

03:19 م السبت 23 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنأت دار الإفتاء المصرية عبر وحدة الرسوم المتحركة بالدار الشعبَ المصري والشرطةَ المصرية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، التي تضم خيرة رجال الوطن وخير أجناد الأرض. بحسب بيان صحفي.

وأثنت الدار في "موشن جرافيك" على مجهودات الشرطة المصرية على مدار تاريخها وما قدمه رجالها من تضحيات وفداء، فقد كانت عين الوطن الساهرة على أمنه الداخلي وسيفه البتار في مواجهة أهل الشر.

ووجهت دار الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة رسالة إلى رجال شرطتنا البواسل قالت فيها: "أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".

وأضاف الفيديو: "أبطال الشرطة، أنتم فخر لهذا الوطن مهما حاول أهل الفتنة ورموز الشر زرع بذور الفرقة بينكم وبين المصريين، فلن يزيدنا ذلك إلا حبًّا لكم، وتقديرًا لأرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له

هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

شبكة عيون الإخبارية